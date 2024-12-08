"ملف الاستاد والعضويات على رأسها".. مصدر يكشف لمصراوي جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالأهلي عدد من الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن الاجتماع سيتم عقده اليوم؛ لسفر رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب على رأس بعثة الفريق إلى قطر يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي يوم 14 ديسمبر الجاري في دور نصف نهائي بطولة إنتركونتيننال الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية الأخيرة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، كما سيشهد الاجتماع مناقشة آخر تطورات ملف استاد النادي علي أن يتم تحديد موعد للكشف عن كافة التفاصيل الكافة ببدء الإنشاء والتمويل.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الاجتماع سيشهد إعادة فتح باب دخول العضويات من جديد خاصة بفرعي النادي في الشيخ زايد والتجمع الخامس، كما سيتم أيضا إعتماد إرسالة الميزانية إلى الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

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