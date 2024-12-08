"الكوبري شرف عظيم".. الطيب يستعين بـ ميسي للسخرية من لاعب الأهلي

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كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي، أحمد الطيب، رسالة مثيرة للجدل، لمعتز إينو لاعب الأهلي السابق.

واستعان أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بلقطة للأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة الأهلي و برشلونة عام 2007، في بطولة ويمبلي الودية، وهو يراوغ معتز إينو بشكل جيد عن طريق "كوبري".

وكتب أحمد الطيب على لقطة ميسي في مرواغة "إينو": "عندما يكون الكوبري شرف عظيم".

وخسر الأهلي من برشلونة برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عام 2007، في ملعب ويمبلي بإنجلترا.

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