لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الإفريقية

إنييمبا

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
16:00

بورنموث

جميع المباريات

إعلان

"الكوبري شرف عظيم".. الطيب يستعين بـ ميسي للسخرية من لاعب الأهلي

11:03 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد الطيب
  • عرض 5 صورة
    أحمد الطيب
  • عرض 5 صورة
    أحمد الطيب المعلق الرياضي
  • عرض 5 صورة
    المعلق أحمد الطيب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي، أحمد الطيب، رسالة مثيرة للجدل، لمعتز إينو لاعب الأهلي السابق.

واستعان أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بلقطة للأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة الأهلي و برشلونة عام 2007، في بطولة ويمبلي الودية، وهو يراوغ معتز إينو بشكل جيد عن طريق "كوبري".

وكتب أحمد الطيب على لقطة ميسي في مرواغة "إينو": "عندما يكون الكوبري شرف عظيم".

وخسر الأهلي من برشلونة برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عام 2007، في ملعب ويمبلي بإنجلترا.

اقرأ أيضا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

أحمد الطيب معتز إينو الاهلي ميسي برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة