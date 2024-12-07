فيفا يُعلن موعد بيع التذاكر الأولية لمنافسات كأس العالم للأندية 2025

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هل يحصل الأهلي على 50 مليون دولار من المشاركة في كأس العالم؟.. مرتجي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد بيع التذاكر الأولية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح فيفا، عبر موقع الرسمي اليوم السبت، أن باب الحجز للتذاكر الأولية سيكون يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيكون باب الحجز للتذاكر الأولية للبطولة عبر الموقع الرسمي لفيفا؛ إذ ستكون التذاكر لجميع مباريات الفرق بدور المجموعات.

وكانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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