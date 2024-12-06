"شارك لمدة 14 دقيقة".. ماذا قدم سيد نيمار مع البنك الأهلي قبل ربط اسمه بالعودة للزمالك؟

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون" إن الزمالك يدرس قطع إعارة سيد نيمار خلال يناير المقبل.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من الزمالك.

ولكن لم يُشارك اللاعب مع فريقه الجديد سوى لمدة 14 دقيقة خلال 3 مباريات.

بواقع 11 دقيقة أمام الزمالك في مباراة خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين وتسبب في ركلة جزاء.

وشارك الجناح الأيمن بالبنك الأهلي كذلك لمدة دقيقة أمام فاركو ولمدة دقيقتين أمام بيراميدز.

سيد نيمار كان قد شارك في الموسم الماضي مع الزمالك بـ 26 مباراة صنع خلالها 4 أهداف.

ويمتلك الزمالك في مركز الجناح الأيمن كل من أحمد سيد "زيزو"، البولندي ميشيلاك كونراد يُجيد اللعب بمركز الجناح الأيمن مع تفضيله الجناح الأيسر، محمد عاطف، شيكابالا، أحمد إيشو.

ويُجيد كذلك سيد نيمار اللعب في مركز الظهير الأيمن الذي يُعاني الزمالك بنقص اللاعبين في قائمته بهذا المركز؛ إذ يتواجد عمر جابر وحمزة المثلوثي ويتم توظيف محمد شحاتة أحياناً به.

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