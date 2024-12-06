مصر تخسر أمام أنجولا بنصف نهائي أمم أفريقيا كرة اليد للسيدات

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب مصر للسيدات أمام نظيره الأنجولي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي أمم أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أنجولا بنتيجة 17-11 قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 36-22.

وبذلك ضرب منتخب مصر للسيدات موعدًا مع نظيره التونسي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وتُقام المباراة بين المنتخبين عند الساعة الثانية ظهر يوم غد السبت بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر للسيدات قد ضمن التأهل بطولة العالم 2025 لأول مرة بعد وصوله إلى دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تستضيف دولتي ألمانيا وهولندا البطولة في نوفمبر 2025.

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