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"محاضرة فنية".. 10 صور من مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس

06:49 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    إمام عاشور
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    حسام غالي ومحمد رمضان
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    حسام غالي
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    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 12 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    عمر كمال
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 12 صورة
    يحيي عطية الله
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    وسام أبو علي ورامي ربيعة
  • عرض 12 صورة
    المران الجماعي للأهلي
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كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعداداً، لمواجهة فريق أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي غداً، في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية والفنية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "أورلاندو بايرتس، ستاد أبيدجان و شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

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الأهلي مران الأهلي أورلاندو بيرتس
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