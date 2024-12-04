التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

كتبت-هند عواد:

أقام محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر، حفل زفافه، مساء أمس الثلاثاء، وسط أقاربه وأصدقائه، في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزفاف لاعب منتخب مصر، وظهر فيه عمار حمدي لاعب الأهلي السابق وزد الحالي ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز الحالي.

وظهر ثنائي عمار حمدي ورضا بوبو، وهما يرقصان، في حفل زفاف محمد ربيعة، الذي تم تأجيله، بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر السابق.

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