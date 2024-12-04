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نجم الأهلي السابق وبوبو يرقصان في حفل زفاف لاعب منتخب مصر محمد ربيعة (صور وفيديو)

03:51 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (7)
  • عرض 8 صورة
    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (3)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (6)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (4)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (2)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (8)
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    محمد رضا بوبو يشارك محمد ربيعه فرحته (1)
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كتبت-هند عواد:

أقام محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر، حفل زفافه، مساء أمس الثلاثاء، وسط أقاربه وأصدقائه، في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزفاف لاعب منتخب مصر، وظهر فيه عمار حمدي لاعب الأهلي السابق وزد الحالي ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز الحالي.

وظهر ثنائي عمار حمدي ورضا بوبو، وهما يرقصان، في حفل زفاف محمد ربيعة، الذي تم تأجيله، بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر السابق.

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عمار حمدي محمد رضا بوبو الأهلي محمد ربيعة حفل زفاف محمد ربيعة
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