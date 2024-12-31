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للمرة الثانية.. مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب عمر كمال عن قائمة الأهلي

08:40 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    عمر كمال عبد الواحد (4)
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    عمر كمال يضغط على الخصم (1)
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    عمر كمال يضغط على الخصم (2)
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    عمر كمال
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    عمر كمال
  • عرض 12 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 12 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 12 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 12 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    عمر كمال عبدالواحد
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    عمر كمال وكهربا
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كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، غياب عمر كمال عبد الواحد.

وتُعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تشهد قائمة المارد الأحمر غياب الظهير الأيمن، بعد استبعاده عن لقاء إنبي في الدوري المصري.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن سبب استبعاد عن قائمة الأهلي هو شعور اللاعب بألم في الركبة بعد مباراة الفوز على المصري.

وأكد المصدر أن الظهير الأيمن لم يشارك في تدريبات الجماعية للنادي الأهلي أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور- كوكا - مروان عطية - مصطفى أبو الخير- عمرو السولية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد.

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قائمة الأهلي الأهلي وشباب بلوزداد عمر كمال عبد الواحد دوري أبطال أفريقيا أخبار الأهلي
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