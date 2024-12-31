رئيس نادي إنبي يوضح سبب صرف مكافآة كالوشا عقب إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أيمن الشريعي، عن سبب قراره بصرف مكافآة للاعب فريقه أحمد كالوشا بعد إهداره لركلة جزاء بالدقائق الأخيرة من مباراتهم أمام الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وقال الشريعي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2 عقب المباراة، إنه قرر صرف مكافآة للاعبه كالوشا رغم إهداره ركلة الجزاء، مُعللاً:"هل يصح خسارة النقطتين وخسارة أهم نجوم الفريق؟.. لذا كان لابد من دعمه معنويًا".

وأوضح رئيس نادي إنبي أن اللاعب دخل عقب المباراة في نوبة بكاء شديدة وكان في حالة نفسية تحتاج للدعم بسبب ركلة الجزاء.

وأتم الشريعي تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه كان الأقرب للفوز أمام الأهلي وأهدر نقطتين بسبب ركلة الجزاء ولكن في الوقت ذاته النقطة أمام الأهلي فوز.

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