دودو الجباس: طموحنا في بيراميدز التتويج بكل البطولات.. ولا أفكر في الاعتزال

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق بيراميدز دودو الجباس إن طموحهم هو التتويج بكافة البطولات التي يشاركون بها في الموسم الجاري بما فيها بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف الجباس عقب قيادته لبيراميدز للفوز على الجونة باللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين:"فزنا بالكأس في الموسم الماضي وكان هذا تكليلاً لجهودنا في الموسم وخلال الموسم الجاري نرغب الفوز بكافة البطولات".

وأشار اللاعب صاحب الـ 36 عاماً إلى أنه لا يُفكر في الاعتزال فقط يركز على الملعب، منوهًا إلى أنه يخوض موسمه الأخير بعقده مع بيراميدز وسيتخذ قراره في نهاية الموسم.

وأتم دودو تصريحاته بالتنويه إلى أنهم لم يظهروا بصورة جيدة أمام الجونة وكانت المباراة صعبة عليهم ولكن كان من المهم لهم في النهاية تحقيق الفوز.

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رئيس إنبي: سنحصل على 8 ملايين من الزمالك حال عدم مشاركة محمد حمدي