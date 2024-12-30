مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - مراسل مصراوي:

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تكثيف استعدادات الفريق الكروي بالقلعة الحمراء عقب التعادل السلبي مع إنبي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر مطلع لمصراوي أن كولر توجه برفقة لاعبي الأهلي إلى مقر النادي في مدينة نصر عقب انتهاء مباراة إنبي، حيث عقد محاضرة استمرت حوالي نصف ساعة تناول خلالها تحليل الأداء وأبرز الأخطاء التي ارتكبها الفريق في لقاء اليوم.

وأشار أن كولر قرر إلغاء الراحة السلبية التي كان من المقرر منحها للاعبين يوم الثلاثاء، لتستمر التدريبات بشكل طبيعي، كما قاد المدير الفني للأحمر مران المستبعدين من مواجهة إنبي، بهدف تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

من المقرر أن تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر بعد غد الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة القادمة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضاً:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي