كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تعادل الأهلي وإنبي؟ (كوميك)
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب - يوسف محمد:
حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.
ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وإنبي بمطالعة الألبوم أعلاه:
فيديو قد يعجبك: