لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك السابق يتعرض لحادث سير

06:39 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد-جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد-جعفر
  • عرض 13 صورة
    احمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    خاص.. الإسماعيلي يسعى لضم أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
  • عرض 13 صورة
    أحمد جعفر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تعرض أحمد جعفر لاعب نادي الزمالك السابق اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، لحادث سير.

ونشر جعفر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة وعلق عليها:،" قدر الله وما شاء فعل الحمد لله دائماً وأبدًا".

ويذكر أن أحمد جعفر لعب في صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة من عام 2009، حتى يوليو 2014، تمكن خلالهم من المشاركة في 140 مباراة، سجل فيهم 42 وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

212

أحمد جعفر حادث سير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي

إعلان

إعلان