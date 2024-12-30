لاعب الزمالك السابق يتعرض لحادث سير

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

تعرض أحمد جعفر لاعب نادي الزمالك السابق اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، لحادث سير.

ونشر جعفر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة وعلق عليها:،" قدر الله وما شاء فعل الحمد لله دائماً وأبدًا".

ويذكر أن أحمد جعفر لعب في صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة من عام 2009، حتى يوليو 2014، تمكن خلالهم من المشاركة في 140 مباراة، سجل فيهم 42 وتقديم 18 تمريرة حاسمة.