التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري
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كتب ـ محمد الميموني:
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.
ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالياً نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
ويذكر أن الأهلي حالياً يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما يحتل فريق إنبي المركز 15 برصيد 6 نقاط.
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