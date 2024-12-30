"عارف إني معايا إنذار طيب هوقع نفسي ليه؟".. لاعب الاتحاد يُعلق على واقعة طرده أمام الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب فريق الاتحاد عبد الغني محمد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه لنظيره الزمالك أمس الأحد بداعِ ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

وكتب عبدالغني عبر حسابه بمنصة فيسبوك عقب المباراة:"أنا مش هعقب علي أي حالات أو أقول أي مبررات لأسباب الخسارة، الحالة الأولى اللي أخدت فيها الإنذار، أنا قولت بالحرف (أيه ده والله العظيم ملمسته) ومتكلمتش ولا تجاوزت ولا قولت أي حاجة اللي كان مخليني منفعل إني فعلا معملتش أي احتكاك وأخدت إنذار حتى من قبل ما أفتح بوقي".

وأتم لاعب الاتحاد: "الكرة الثانية أنا عارف إني معايا إنذار طيب هوقع نفسي ليه؟؟؟، أنا اتخبطت في رجلي وقعت طبيعي من غير أي تفكير، طيب في احتكاك أنا باخد إنذار تاني ليه؟.. حتى لو شايف إنه (احتكاك عادي) طيب أنا مش بمثل أنا وقعت عشان اتخبطت".

وخسر نادي الاتحاد بثنائية نظيفة على يد نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

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