"عودة لاعب الفريق".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي عند الخامسة من عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل عودة مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي بعدما غاب في آخر 4 مباريات.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية -أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسان أبو علي - بيرسي تاو.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراة أكثر منه.

ويحتل فريق إنبي المركز 15 برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن سموحة الـ 16 والبنك الأهلي 17 وبفارق نقطة عن حرس الحدود والجونة والإسماعيلي أصحاب المراكز من 14 إلى 12.

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