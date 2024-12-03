بلدية المحلة يقبل استقالة إبراهيم صلاح

كتبت-هند عواد:

قبل نادي بلدية المحلة، اعتذار إبراهيم صلاح عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال نادي بلدية المحلة، في بيان رسمي: "الكابتن إبراهيم صلاح يتقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة، ويؤكد الكابتن إبراهيم صلاح أنه كان شرفًا كبيرًا له قيادة الفريق خلال الفترة الماضية والعمل مع مجموعة مميزة لة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، الذين كانوا جميعًا على قدر المسؤولية والتحدي، وأنه سيظل داعمًا للفريق في مسيرته المقبلة".

وأضاف البيان: "وتوجه الدكتور مصطفى "الشامي" رئيس النادي بالشكر للكابتن إبراهيم صلاح وجهازه المعاون على المجهود الذي لم يدخروه طوال الفترة الماضية، كما يثمن التعاون بين جميع أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنيا للنادي المزيد من النجاح والتألق في المستقبل".

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