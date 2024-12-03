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بالشماريخ.. لاعب منتخب مصر يحتفل بحفل زفافه (صور)

09:06 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعه لاعب منتخب مصر (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (3)
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعه لاعب منتخب مصر (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (4)
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف محمد ربيعه لاعب منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد ربيعه يحتفل بحفل زفافه بالشماريخ (2)
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يُقام اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، حفل زفاف لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر، محمد ربيعه، في مسقط رأسه كفر الشيخ.

وحضر حفل الزفاف، عدد من أصدقائه وأقاربه، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

واحتفل عدد من الحاضرين بحفل زفاف ربيعه بالألعاب النارية "الشماريخ".

وكان من المفترض إقامة حفل زفاف "ربيعة" يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب استدعائه من قبل حسام حسن، للانضمام لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته والمشاركة في مباراة الرأس الأخضر.

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