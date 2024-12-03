"تدخل جوميز لعدم رحيله وجدد لـ 5 مواسم".. من هو أحمد رفاعي لاعب الزمالك؟

"خلال شهرين"... 3 نجوم لم ينجو من مقصلة محمد رمضان في الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن لاعب الزمالك الشاب أحمد رفاعي سعادته بتمديد التعاقد مع القلعة البيضاء بعد مسيرة بدأت منذ 13 عاماً بصفوفه.

رفاعي أحد مواهب قطاع الناشئين بنادي الزمالك؛ حيث ينشط في مركز الدفاع مع فريق مواليد 2003 بالنادي بجانب تصعيده للفريق الأول.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري في مباراتين بمعدل 130 دقيقة لعب ببطولة الدوري.

مصدر كان قد أشار لمصراوي في وقت سابق أن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز قد طلب من الإدارة استمرار اللاعب وأصر على عدم بيعه، فيما وافق على حالة وحيدة لخروج اللاعب وهي الإعارة.

ونوه المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي جددت تعاقدها مع اللاعب صاحب الـ 21 عاماً لمدة 5 سنوات.

رفاعي كان قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزهم من غزل المحلة؛ إذ كان يرغب المدير الفني لفريقه أحمد عيد في شراء عقد اللاعب بصورة نهائية وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

غزل المحلة يقبل اعتذار الكابتن أحمد عيد وجهازه المعاون