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موعد مباراة الزمالك والاتحاد والقناة الناقلة

09:49 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

الزمالك والاتحاد السكندري

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يطل الزمالك مجددًا على جماهيره حين يلتقي نظيره الاتحاد السكندري في الدوري.

ويلتقي الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف وبيراميدز الثالث وسيراميكا كليوباترا الرابع والمصري الخامس.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز السادس.

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