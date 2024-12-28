"غياب المهدي سليمان".. الاتحاد السكندري يُعلن قائمته لمباراة الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بابا فاسيليو، القائمة التي سيخوض بها مباراته المقبلة في الدوري أمام الزمالك.

ومن المقرر أني يلتقي فريق الاتحاد نظيره الزماك مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري.

وشهدت قائمة الاتحاد للمباراة غياب حارس المرمى الهاني سليمان، ووجود اللاعب محمود متولي.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي: صبحي سليمان، أحمد دعدور، كريم يحيى، أحمد أيمن، مروان داوود، محمود متولي، محمود شبانة، محمد المغربي، مورو ساليفو، أحمد الشيمي، عمر الوحش، عبدالغني محمد، ناصر ناصر، كريم الديب، فليب ناسيمنتو، إسلام سمير، إيمانويل، بنجامين بواتينج، عمرو جمعة وفادي فريد.

يدخل الاتحاد المباراة وفريقه في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يتصدر الزمالك الترتيب بـ 11 نقطة.

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