رد حاسم من عجمان الإماراتي على أنباء التعاقد مع مروان عطية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المنسق الإعلامي لنادي عجمان الإماراتي، محمد طارق، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء بخصوص رغبتهم في التعاقد مع لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي مروان عطية.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر صباح اليوم السبت، إن ما يتردد غير صحيح بالمرة؛ إذ لم يتم طرح اسم اللاعب للتفاوض معه من الأساس.

وأوضح المنسق الإعلامي لنادي عجمان الإماراتي، أنهم لا ينون تغيير قائمة المحترفين الحاليين بصفوفهم، مضيفًا:"حال ضم مروان عطية سنضطر لرحيل أحد اللاعبين الخمسة المحترفين وحاليًا لا يوجد نية لدينا في تغييرهم".

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً قد شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 14 مباراة بمختلف المسابقات لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

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