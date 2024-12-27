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اتحاد السلة يُغرم الأهلي ويمنع جماهيره من حجز التذاكر لمدة شهر

05:51 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

سلة الأهلي والاتحاد

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كتب ـ رمضان حسن

أعلن اتحاد كرة السلة عقوباته بخصوص مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط.

وغرمّ اتحاد كرة السلة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، النادي الأهلي مبلغ قدره 75000 جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير.

وأشار اتحاد كرة السلة، إلى تغريم نادي الاتحاد مبلغ 25000 جنيه بسبب السباب الجماعي.

وأعلن اتحاد السلة حرمان الجماهير التي حضرت المباراة من حجز تذاكر شركة تذكرتي لمدة شهر.

وأتم اتحاد السلة بيانه بتحذير الناديين من تكرار الأمر سيتم تغليظ العقوبة.

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