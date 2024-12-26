على ماهر يغيب عن المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأهلي لهذا السبب

كتب ـ محمد عبدالهادي:

اعتذر على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي، وذلك بعد خسارة فريقه بثنائية نظيفة.

وتعرض المصري البورسعيدي بهدفين دون رد أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وكشف مراقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، أن على ماهر إعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة، خوفًا من تعرضه للعقوبة.

وأشار مراقب المباراة أن على ماهر فضل عدم حضور المؤتمر الصحفي خوفًا من إطلاق تصريحات تخص المباراة، قد تتسبب في إيقافه أو توقيع عقوبات عليه.

وكانت مباراة الأهلي والمصري قد شهدت بعض الحالات التحكيمية الجدلية، والتي اعترض عليها لاعبو المصري.