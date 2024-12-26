لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
19:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"إمام وعمر كمال أساسياً".. تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري

06:58 م الخميس 26 ديسمبر 2024

مران النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويلعب الأحمر المباراة بالتشكيل الأتي:

في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.

النادي الأهلي الأهلي والمصري الدوري المصري مباريات الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي