"إمام وعمر كمال أساسياً".. تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري
كتب - نهى خورشيد:
أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
ويلعب الأحمر المباراة بالتشكيل الأتي:
في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.
في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.
في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.
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