"إمام وعمر كمال أساسياً".. تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري

كتب - نهى خورشيد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويلعب الأحمر المباراة بالتشكيل الأتي:

في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – عمر كمال – يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.