منصب لحسن شحاتة.. قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم في ثاني اجتماعاته

كتبت-هند عواد:

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس/هاني أبو ريدة، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بحضور جميع الأعضاء، وشهد الاجتماع طلب وليد العطار الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب آخر، لهذا قدم الاتحاد مهمة المنسق للمجلس له.

واتخذ مجلس إدارة الاتحادة، في ثاني اجتماعاته القرارات التالية:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق

٢- تكليف مصطفى عزام بالعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد

٣- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة

٤- تكليف السيد المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم

٥- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق للسادة أعضاء المجلس تم الأتي:

- استمع المجلس لعرض السادة الأعضاء عن المهام المكلفين بها و وجه السيد رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول و تقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة

٦- قرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي :

الكابتن / حسن شحاتة

الكابتن / محسن صالح

الكابتن / علي أبو جريشة

الكابتن / حلمي طولان

الكابتن / حسن فريد

الكابتن / محمد عمر

الكابتن / أحمد حسن

الكابتن / عبد الظاهر السقا

والمدير الفني للاتحاد بصفته

٧- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد وتقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه

٨- اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات ووافق على ما جاء به و تقرر عرض مقترح الموسم المقبل شفي الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير.

كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي:

الأستاذ / سيد بخيث رئيساً للجنة

الكابتن / خالد كامل عضوا

الأستاذ / ياسر رأفت عضواً

الكابتن / مجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )

الكابتن / مصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث

الأستاذ / ناصر فراج مقرراً

٩- قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من الكابتن / چيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام.

١٠- تقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل و ذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.

١١- اعتباراً من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة وذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول

١٢- عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد وإدارته والعمل بالمنتخبات الوطنية

١٣- يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً ، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.

١٤- الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من السيد / أسامة إسماعيل

١٥- تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.



١٦- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي وذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي والتي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية و مناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.