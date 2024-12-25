المسابقات تعاقب بيلا بسبب مشاركة لاعب غير مقيد في مباراة بالقسم الثاني

كتب - إسلام عمار:

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد الفريق الأول للكرة بنادي بيلا الرياضي بسبب مشاركة لاعب غير مقيد مع الفريق الأول في مباراته مع مركز شباب القزازين.

وجاء في قرار لجنة المسابقات إيقاف اللاعب محمد نصر بريك لاعب نادي بيلا عن المشاركة مع فريقه المباريات التي ينافس فيها في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" لعدم صحة قيده.

وتضمن القرار اعتبار نادي بيلا مهزومًا بهدفين مقابل لا شئ لصالح مركز شباب القزازين، والتي أقيمت يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بالدوري العام القسم الثاني المجموعة الثانية موسم 2024 - 2025، وذلك لصالح فريق مركز شباب القزازين.

كان مجلس إدارة مركز شباب القزازين تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد فريق الكرة بنادي بيلا احتوت بعدم صحة قيد اللاعب محمد نصر بريك الذي شارك مع فريق بيلا في مباراته أمام فريق نادي بيلا في منافسات دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

ووفق فحص لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري تبين صحة شكوى مركز شباب القزازين فأصدرت اللجنة قرارها في اجتماعها رقم 38 لسنة 2024 بعدم صحة قيد اللاعب المذكور لتصدر لجنة المسابقات قراراتها السابقة ضد فريق نادي بيلا حيال تلك الواقعة.