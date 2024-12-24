صافرة جزائرية.. "كاف" يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي الزمالك، بطاقم تحكيم مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير مباراة الزمالك والمصري طاقم تحكيم مكون من، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين و الجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، فيما يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

ويتصدر الزمالك المجموعة، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على بلاك بولز في الجولة الأولى والتعادل مع إنيمبا النيجيري، ثم الفوز على المصري في الجولة الثالثة.

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