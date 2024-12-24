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الكشف عن حكام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

04:50 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الأهلي و أورلاندو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الأهلي ونظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

الأهلي سيستضيف نظيره أورلاندو بايرتس يوم 18 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا طاقم موريتاني بقيادة باباكار سار فيما سيعاونه كلاً من با كاليدو وعبد الرحمن أني، بينما سيكون عبد القادر مبارك حكماً رابعًا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس.

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