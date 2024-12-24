لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الزمالك

خليجي 26

الإمارات

- -
19:30

الكويت

خليجي 26

عمان

- -
16:25

قطر

جميع المباريات

إعلان

"نعتمد عليكم".. كولر يوجه رسالة لمشجعي الأهلي

09:43 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 6 صورة
    كولر
  • عرض 6 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

هنأ المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، جماهير ناديه بمناسبة رأس السنة الميلادية، موجهًا الشكر لهم على دعمهم خلال عام 2024.

وكتب كولر، عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع مشجعي الأهلي، شكرا لكم على دعمكم المذهل طوال العام، عيد ميلاد مجيد لطاقمي الفني وللإدارة وللنادي بأكمله وللاعبين، شكرا على تعاونكم الرائع، أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالحب والصحة والسلام، شكرا جزيلا لكم ونحن نعتمد عليكم، 2025 سعيد".

ويستعد كولر لقيادة الأهلي يوم الخميس المقبل أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"تجمع اللاعبين والجماهير".. الأهلي يوجه هذه الرسالة عقب مباراة شباب بلوزداد - صورة

كولر الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السوق يكتم أنفاسه.. مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس
منخفض أوروبي.. الأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات