"نعتمد عليكم".. كولر يوجه رسالة لمشجعي الأهلي

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القاهرة ـ مصراوي:

هنأ المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، جماهير ناديه بمناسبة رأس السنة الميلادية، موجهًا الشكر لهم على دعمهم خلال عام 2024.

وكتب كولر، عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع مشجعي الأهلي، شكرا لكم على دعمكم المذهل طوال العام، عيد ميلاد مجيد لطاقمي الفني وللإدارة وللنادي بأكمله وللاعبين، شكرا على تعاونكم الرائع، أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالحب والصحة والسلام، شكرا جزيلا لكم ونحن نعتمد عليكم، 2025 سعيد".

ويستعد كولر لقيادة الأهلي يوم الخميس المقبل أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

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