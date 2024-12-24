ملف مصراوي.. حقيقة تواجد بغداد بو نجاح في مصر.. وخسارة سلة الأهلي أمام الاتحاد

القاهرة ـ مصراوي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

إعلان حكام مباراة طلائع الجيش والزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة طلائع الجيش ونظيره الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تقرير.. طارق مصطفى مرشح لتدريب الرجاء المغربي

كشف تقرير عن تواجد المدير الفني لفريق البنك الأهلي، طارق مصطفى ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الرجاء المغربي خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ماهو نادي فاماليساو البرتغالي الذي يرغب في ضم كريم الدبيس؟

كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عن وجود عرض من قبل نادي فاماليساو الرتغالي للتعاقد مع الظهير الأيسر بصفوف الأهلي كريم الدبيس على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للاطلاع على التفاصيل..اضغط هنا

ذهاب نهائي مرتبط دوري السلة.. الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي

فاز فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 86-80 على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نهائي دوري المرتبط السلة .. شباب الأهلي يفوز على الاتحاد في المباراة الأولى

حسم شباب النادي الأهلي المباراة الأولى في نهائي دوري المرتبط بالفوز على نظرائهم في الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"رد مفاجيء".. نادي الشمال القطري يوضح لمصراوي حقيقة تواجد بغداد أبو نجاح في القاهرة

أوضح طه المهيزع، المسؤول الإعلامي بالشمال القطري، حقيقة تواجد النجم الجزائري بفريقهم بغداد بو نجاح في القاهرة؛ للتوقيع للأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نهائي دوري المرتبط السلة .. شباب الأهلي يفوز على الاتحاد في المباراة الأولى

حسم شباب النادي الأهلي المباراة الأولى في نهائي دوري المرتبط بالفوز على نظرائهم في الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

هل يعود أحمد القندوسي إلى الأهلي.. مصدر يُجيب

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُشير إلى عودة أحمد القندوسي إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يتلقى عرضًا رسميًا من البرتغال لضم الظهير الأيسر للفريق

تلقى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، كريم الدبيس، عرضا جديدا من الدوري البرتغالي للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا