إعلان حكام مباراة طلائع الجيش والزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة طلائع الجيش ونظيره الزمالك.

ويلتقي فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن طارق مجدي سيقود المباراة كحكم ساحة فيما سيكون يوسف البساطي حكم مساعد أول وخالد السيد كحكم مساعد ثاني.

وسيكون حسني سلطان حكم رابع فيما سيكون وائل فرحان حكم فيديو ومحمد عزازي كحكم فيديو مساعد.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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