ذهاب نهائي مرتبط دوري السلة.. الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 86-80 على نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

المباراة التي أُقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي كانت قد انتهت في ربعها الأول بنتيجة 13-22 لصالح الاتحاد السكندري الذي واصل التفوّق في الربع الثاني بنتيجة 41-53 ثم الرع الثالث بنتيجة 63-57 قبل أن يحسم اللقاء بنتيجة 80-86.

هذا بعدما حسم شباب النادي الأهلي المباراة الأولى في نهائي دوري المرتبط بالفوز على نظرائهم في الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55.

يًذكر أن منافسات بطولة دوري المرتبط لكرة السلة تُقام بنظام الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة للفريق الأول والشباب يوم الأربعاء القادم الموافق 25 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الفوز بالمباراة للرجال يحتسب بثلاثة نقاط للفريق عكس فريق الشباب يتم احتساب نقطتين وحال التعادل في نتيجتي الذهاب والإياب يتم اللجوء لمباراة فاصلة.