لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

سيف الدين الجزيري: "المثلوثي أكتر واحد عصبي.. ودونجا صوته حلو"

12:12 م السبت 21 ديسمبر 2024

التونسي سيف الدين الجزيري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفات لاعبي الفريق.

وقال سيف الدين الجزيري، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "حمزة المثلوثي أكثر لاعب عصبي، ونبيل دونجا صوته عالي وبيغني، بس عنده حرف بايظ في المعجم، لكن صوته حلو".

وأضاف: "عبدالله السعيد أكثر "شيك" في الفريق، محمد صبحي وعواد أكثر اثنين بياكلوا في الفريق".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تقرير يكشف عن أزمة ستواجه ليفربول حال موافقته على شروط محمد صلاح

التونسي سيف الدين الجزيري الزمالك سيف الدين الجزيري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان