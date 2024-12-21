سيف الدين الجزيري: "المثلوثي أكتر واحد عصبي.. ودونجا صوته حلو"

كتبت-هند عواد:

تحدث التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفات لاعبي الفريق.

وقال سيف الدين الجزيري، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "حمزة المثلوثي أكثر لاعب عصبي، ونبيل دونجا صوته عالي وبيغني، بس عنده حرف بايظ في المعجم، لكن صوته حلو".

وأضاف: "عبدالله السعيد أكثر "شيك" في الفريق، محمد صبحي وعواد أكثر اثنين بياكلوا في الفريق".

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