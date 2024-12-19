الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق ناصر ماهر، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأشار أسامة، إلى تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق بشد في العضلة الخلفية، عقب مشاركته في مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا اليوم.

ودخل ناصر ماهر كبديل في الدقيقة 64 من عمر المباراة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77 بعد تعرضه للإصابة.

وقال أسامة في تصريحات، نقلها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "ناصر ماهر سيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة، للوقوف على حجم إصابته".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري.

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