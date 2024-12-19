"رقم المطافي 180".. جماهير الزمالك تهتف ضد الأهلي (فيديو)
كتبت - نهى خورشيد
وجهت جماهير القلعة البيضاء، هتافات بشأن الأحداث الأخيرة بالأهلي بعد الهزيمة من باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس التحدي.
وهتفت جماهير القلعة البيضاء قبل لقاء سيراميكا :" الجزيرة بتولع اصحو يا نايمين رقم المطافي 180".
وقبل انطلاق المباراة، احتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر المصري البورسعيدي.
والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالقلعة الحمراء تلقي الهزيمة من باتشوكا بركلات الترجيح بنتيجة 5-6.
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