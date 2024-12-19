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"رقم المطافي 180".. جماهير الزمالك تهتف ضد الأهلي (فيديو)

10:18 م الخميس 19 ديسمبر 2024

جماهير الزمالك تهتف ضد الأهلي

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كتبت - نهى خورشيد

وجهت جماهير القلعة البيضاء، هتافات بشأن الأحداث الأخيرة بالأهلي بعد الهزيمة من باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس التحدي.

وهتفت جماهير القلعة البيضاء قبل لقاء سيراميكا :" الجزيرة بتولع اصحو يا نايمين رقم المطافي 180".

وقبل انطلاق المباراة، احتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر المصري البورسعيدي.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالقلعة الحمراء تلقي الهزيمة من باتشوكا بركلات الترجيح بنتيجة 5-6.

باتشوكا المكسيكي الزمالك الدوري المصري الأهلي
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