"هدف ملغي ونيران صديقة".. تعادل إيجابي يحسم شوط الزمالك الأول وسيراميكا في الدوري

كتبت - نهى خورشيد:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا والمقام بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سيراميكا بالهدف الأول مبكراً، بأقدام اسلام عيسى من تسديدة جاءت فوق عواد "لوب" في الدقيقة 13، وبعدها نجح الفارس الأبيض في خطف التعادل عن طريق النيران الصديقة بعد محمد عادل العكسي في الدقيقة 20.

وشهدت الدقائق الأولي من الشوط الأول تسجيل محمود زلاكة هدفاً لسيراميكا ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبدأ جروس المباراة بالتشكيل الأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.