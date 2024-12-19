مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأحرز هدف فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء، اللاعب إسلام عيسى في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

المرادي جول.. إسلام عيسى يسجل الأول لسيراميكا في شباك الزمالك pic.twitter.com/xv3gmscebw — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

وسجل هدف تعادل الزمالك في اللقاء اللاعب محمد عادل، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

الزمالك يعود سريعا بالنيران الصديقة💣.. محمد عادل يسجل بالخطأ في مرماه ويعلن التعادل⚽ pic.twitter.com/wNmBbMspjD — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

وفي حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما سيرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة رقم 8 في المركز الرابع.