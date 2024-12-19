"لاكاي يقود الهجوم".. تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، أحمد بيكهام وعبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة وإسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي، أحمد القندوسي وأحمد بلحاج.

ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا اللقاء، هو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعهم من 4 مباريات خاضهم بالدوري المصري، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات.

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