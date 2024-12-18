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البنك الأهلي يكشف حقيقة عودة ناصر منسي من الزمالك في يناير

05:05 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ناصر منسي لاعب الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل أو اتفاق مع إدارة الزمالك، لعودة ناصر منسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نصار، في تصريحات على قناة "etc":" جميع الصفقات تتراوح من 10 مليون وأقل، والإعارة تكون في حدود 3 مليون".

وتابع:" بيعنا ناصر منسي للزمالك مقابل 20 مليون جنيه، واستعارة حسام أشرف، ولم يحدث أي حديث رسمي مع الزمالك لعودة منسي في الصيف الماضي".

وواصل:" أسامة فيصل، تم شراءه من الزمالك، قبل إنتهاء عقده مع الزمالك، وحسمنا الصفقة خوفًا من تجديد عقده اللاعب مع الزمالك، أو الرحيل لنادي آخر".

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الزمالك البنك الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة ناصر منسي
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