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"كولر بلغهم".. مصدر يكشف أول الراحلين عن الأهلي في يناير

02:06 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، قرار السويسري مارسيل كولر، برحيل يوسف أيمن مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعاقد النادي الأهلي، مع يوسف أيمن مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم، قادما من نادي الدحيل القطري.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن يسف أيمن سيصبح أول الراحيل عن النادي الأهلي خلال يناير القادم، لعدم اقتناع كولر بجهوده.

وأكمل المصدر: "كولر بلغ مسؤولي الأهلي، بعدم قناعته باللاعب والاتجاه حاليا لفسخ إعارة يوسف أيمن الممتدة حتى نهاية الموسم الحالي، ليصبح أول الراحلين في يناير".

جدير بالذكر، أن يوسف أيمن، شارك مع النادي الأهلي في مباراتين فقط منذ انضمامه في الصيف الماضي، ولم يقدم المستوى المطلوب.

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كولر الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي يوسف أيمن
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