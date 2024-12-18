بتوجيهات جوميز.. هل يخطف الفتح السعودي زيزو من الزمالك؟

"سكن ونام في البطين الأيسر"... تعليق أحمد الطيب على عدم تتويج زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الفتح السعودي، حقيقة الدخول في مفاوضات لضم أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

ويتولى البرتغالي جوزيه جوميز، تدريب الفتح السعودي حاليا، بعدما رحل من نادي الزمالك، وفسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح مصدر داخل نادي الفتح، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن ما يتردد عن مفاوضات نادي الفتح للتعاقد زيزو غير صحيحة ولم يتم التحديث عن هذا الشأن مع البرتغالي جوميز.

وأضاف المصدر، أن جوزيه جوميز، طلب تدعيم صفوف الفريق، ولكن لم يطالب التعاقد مع أي لاعب من الزمالك، بل هو حدد مراكز فقط، وينتظر عرض أسماء بعض اللاعبين عليه.

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