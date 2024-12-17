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عضو لجنة الكرة بالزمالك: مجدي كان يعلم بمفاوضات الفتح منذ 15 يومًا

04:56 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

أحمد مجدي

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قال طارق السيد، عضو لجنة الكرة بالزمالك، إن أحمد مجدي المدرب المساعد بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز كان يعلم بأن المدرب سيرحل لنادي الفتح السعودي قبل 15 يومًا.

وأضاف السيد، في تصريحات لقناة إم بي سي 2 مساء الإثنين:"أحمد مجدي كان يعلم أن جوميز سيرحل منذ 15 يومًا وتحديدًا قبل مباراة بلاك بولز في الكونفدرالية".

واستنكر عضو لجنة الكرة بالزمالك، تصريحات أحمد مجدي التي قال خلالها إنه لا يشعر بالأمان بسبب عدم وجود عقد بينه وبين الزمالك، قائلاً:"جلوسك على مقاعد بدلاء الزمالك شرف ما بعده شرف".

وأتم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك تصريحاته بالتشديد على أن مجدي كان عليه أن يبلغ إدارة النادي بقرار جوميز بالرحيل، معللًا:"الزمالك له فضل كبير عليه".

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طارق السيد الزمالك أحمد مجدي جوزيه جوميز نادي الفتح
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