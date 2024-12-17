سيدات الذهب.. الزمالك يعانق التاريخ بالمشاركة الأولى في المونديال

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، بالمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة لأول مرة في التاريخ.

بطولة كأس العالم للأندية، سوف تقام في الصين خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بجانب فرق: " تيانجين بوهاي بانك الصيني - جيرداو ميناس البرازيلي - فيرو فولي ميلان الإيطالي".

الزمالك يعانق التاريخ

وتعتبر مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية، حدث تاريخي، كونه أول فريق مصري للسيدات يشارك في هذه البطولة.

نادي الزمالك أحدث طفرة كبيرة، في هذه اللعبة، منذ الموسم قبل الماضي، حين دعم صفوفه بعدد من اللاعبات المميزات من النادي الأهلي وعلى رأسهم دانا شوقي ومايا ممدوح ومريم متولي ومريم مصطفى وفريدة العسقلاني.

وحقق فريق الزمالك سيدات للكرة الطائرة، بطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخ النادي، كما توج في نفس الموسم 2023 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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