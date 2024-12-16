"إحداها مجانية".. القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يُقام عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا خلال عام 2024 والذي يُنظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في مدينة مراكش المغربية.

ويتواجد ناديا الأهلي والزمالك ضمن المنافسين على جائزة أفضل نادِ بقارة أفريقيا خلال العام، كما يتواجد لاعبا الأهلي والزمالك حسين الشحات وأحمد سيد "زيزو" ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ويُنقل الحفل مجانًا عبر حساب الاتحاد الأفريقي على منصة يوتيوب بجانب القنوات التالية:

- OnSports

- beIN Sports القطرية

- الرياضية المغربية

- SuperSport

- +Canal الفرنسية

- RTI الإيفوارية

- GOKA الكونغولية

- AfroSport النيجيرية

- SABC الجنوب أفريقية

- Azam Media التنزانية

- EPTV الجزائرية

- NCI الإيفوارية

- TPA الأنجولية

- CIS Medias الغينية

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