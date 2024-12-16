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لقيادة أول مران.. جروس وأمير عزمي مجاهد يصلان نادي الزمالك

04:20 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

جروس

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كتب- محمد خيري:

وصل منذ قليل السويسري، كريستيان جروس، إلى مقر نادي الزمالك، لقيادة أول مران مع الفريق الأبيض.

ووصل جروس إلى القاهرة أمس الأحد، للاتفاق على تولي قيادة الفريق الأبيض، وحضر مباراة المصري البورسعيدي أمس الأحد من الملعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق بين إدارة نادي الزمالك وجوميز على جميع التفاصيل، يتبقى توقيع العقود عقب وصول حسين لبيب من المغرب، نظرا لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الذي يقام اليوم.

وأوضح مراسل موقع مصراوي، أن أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، وصل النادي أيضا منذ قليل، تمهيدا لعقد جلسة مع جوميز، قبل الانضمام للجهاز المعاون.

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موعد أول مران للزمالك تحت قيادة جروس

جروس الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
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