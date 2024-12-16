موعد أول مران للزمالك تحت قيادة جروس

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفود المران اليوم في الخامسة مساء، كريستيان جروس المدير الفني الجديد لأول مرة، مع الجهاز المعاون له.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة.