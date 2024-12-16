كتب - محمد القرش:

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري، كريستيان جروس، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي تولى القيادة الفنية للفتح السعودي خلفا للفارس الأبيض.

وسبق للمدرب السويسري أن تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مايو 2019.

وخلال تلك الفترة استطاع كريستيان جروس الفوز مع القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

ماذا قدم جروس مع الزمالك في الحُقبة الأولى؟

بطولات: كأس الكونفدرالية الأفريقية - كأس السوبر المصري السعودي

لعب: 49 مباراة بجميع المسابقات

فاز: 30 لقاء

خسر: 6 مواجهات

تعادل: 13 مباراة

يُذكر أن جروس قد تواجد في المقصورة الرئيسية لمباراة الزمالك والمصري التي أُقيمت أمس الأحد، وشهدت فوز الفريق الأبيض بهدف دون رد في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

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