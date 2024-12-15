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"غياب النجوم".. عصام الحضري يتلقى واجب العزاء في والدته

08:12 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الحضري في عزاء والدته
  • عرض 5 صورة
    الحضري في عزاء والدته
  • عرض 5 صورة
    الحضري في عزاء والدته
  • عرض 5 صورة
    الحضري في عزاء والدته
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كتب - يوسف محمد:

أعلن حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، صباح اليوم الأحد وفاة والدته، بعد صراع مع المرض.

وقام الحضري بإقامة عزاء والدته، في مسقط رأسه بقرية كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط.

وشهدت عزاء والدة نجم منتخب مصر السابق، حضور العديد من أهالي كفر البطيخ، لتقديم واجب العزاء.

وعلى الرغم من توافد الكثير من المواطنين على العزاء، إلا أن العزاء لم يشهد حضور أي من نجوم كرة القدم.

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عصام الحضري قرية كفر البطيخ دمياط عزاء والدة عصام الحضري نجوم كرة القدم
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