موعد مباراة سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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موعد مباراة بريست و "نانت مصطفى محمد" والقناة الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد في ديربي مدينة مانشستر.

وتُقام المباراة عند 06:30 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الرابع.

ويحتل مانشستر يونايتد على الجانب الآخر المركز 13 برصيد 19 نقطة.

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